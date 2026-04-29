Thiès : Les ex-agents de La Poste annoncent un sit-in pour réclamer le paiement de leurs épargnes

THIÈS – La tension monte autour du dossier des ex-agents de La Poste. Dans un communiqué officiel, le Collectif National des ex-agents de La Poste, issus du Plan de Départ Volontaire Négocié, annonce l’organisation d’un sit-in pacifique à Thiès afin d’exiger le paiement de leurs épargnes toujours en attente.

Communiqué du Collectif National des ex-agents de La Poste

Le Collectif National des ex-agents de La Poste, issus du Plan de Départ Volontaire Négocié, informe l’opinion publique nationale et internationale, ainsi que l’ensemble des organes de presse, de la tenue d’un sit-in pacifique devant les locaux de la MECAP de Thiès, le jeudi 30 avril à partir de 07h30.

Cette mobilisation vise à exiger le paiement intégral de nos épargnes, qui restent à ce jour non honorées, malgré les engagements pris par les autorités compétentes.

Face à cette situation qui perdure et qui impacte lourdement les conditions de vie des ex-agents concernés, le Collectif entend, à travers cette action citoyenne et responsable, interpeller les autorités afin d’obtenir une résolution diligente de ce dossier.

Le Collectif réaffirme son attachement aux principes de légalité, de paix et de dialogue, tout en demeurant pleinement déterminé à faire valoir ses droits légitimes.

Le Collectif invite la presse nationale et internationale à venir couvrir cet événement.

Un dossier social sensible à Thiès

Ce mouvement d’humeur intervient dans un contexte social marqué par des revendications persistantes liées aux droits financiers des anciens travailleurs. À Thiès, cette mobilisation pourrait relancer le débat sur la gestion des engagements pris dans le cadre des plans de départ volontaire, notamment au sein des entreprises publiques.

Les ex-agents concernés, confrontés à des difficultés économiques croissantes, espèrent à travers cette action attirer l’attention des autorités et obtenir enfin satisfaction après plusieurs mois d’attente.

Pour le Collectif National des ex-agents de La Poste.

Le Coordonnateur

Tél. : 76 302 59 83