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Liberté provisoire accordée à Farba Ngom après 14 mois de détention


Rédigé le Mercredi 29 Avril 2026 à 08:29 | Lu 80 fois Rédigé par


Farba Ngom, député-maire des Agnams, bénéficie d’une liberté provisoire sous contrôle judiciaire après une décision confirmée par la Cour suprême.


Liberté provisoire accordée à Farba Ngom après 14 mois de détention

 

Le député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, connu sous le nom de Farba, a été remis en liberté provisoire ce mardi, avec un placement sous contrôle judiciaire, selon plusieurs sources médiatiques.
Cette décision fait suite à une ordonnance de la Cour suprême, qui a validé la position déjà adoptée en janvier par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar, favorable à sa libération provisoire.
Membre de l’Alliance pour la République (APR), ancien parti au pouvoir, Farba Ngom est un proche de l’ex-président Macky Sall, dont le mandat s’est étendu de 2012 à 2024.
Il avait été placé en détention pendant 14 mois dans le cadre d’une procédure judiciaire portant notamment sur des opérations financières estimées à plus de 125 milliards de francs CFA.



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