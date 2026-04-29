Bambey : brisé par la pression, il tente de se suicider

Derrière les reproches professionnels se cachent parfois des pressions accumulées, des attentes élevées et un manque de soutien psychologique.
Dans ce cas précis, la situation aurait provoqué une détresse émotionnelle intense, conduisant à un passage à l’acte.
Dans ce cas précis, la situation aurait provoqué une détresse émotionnelle intense, conduisant à un passage à l’acte.
Cette affaire soulève une problématique majeure : la santé mentale en milieu professionnel.
Longtemps négligée, elle apparaît aujourd’hui comme un enjeu central, nécessitant des mesures concrètes pour prévenir de tels drames.
Longtemps négligée, elle apparaît aujourd’hui comme un enjeu central, nécessitant des mesures concrètes pour prévenir de tels drames.