Bambey : brisé par la pression, il tente de se suicider

Rédigé le Mercredi 29 Avril 2026 à 14:07 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À Bambey, l’affaire est d’une nature différente, mais tout aussi préoccupante. Un responsable de formation, confronté à des critiques de sa hiérarchie, a tenté de mettre fin à ses jours. Ce geste, dramatique, traduit une souffrance profonde souvent invisible dans le monde du travail.







Dans ce cas précis, la situation aurait provoqué une détresse émotionnelle intense, conduisant à un passage à l’acte.

Cette affaire soulève une problématique majeure : la santé mentale en milieu professionnel.



Longtemps négligée, elle apparaît aujourd’hui comme un enjeu central, nécessitant des mesures concrètes pour prévenir de tels drames. Derrière les reproches professionnels se cachent parfois des pressions accumulées, des attentes élevées et un manque de soutien psychologique.Dans ce cas précis, la situation aurait provoqué une détresse émotionnelle intense, conduisant à un passage à l’acte.