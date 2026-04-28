Élevage : les leaders locaux de la Maison des Éleveurs formés au management et à la gestion des organisations

Chapeau — Un atelier de renforcement des capacités des leaders locaux du Conseil national de la Maison des Éleveurs du Sénégal s’est ouvert autour des enjeux de gouvernance, de leadership, de structuration organisationnelle et de protection sociale des éleveurs. Une rencontre jugée capitale dans un contexte où le secteur de l’élevage demeure confronté à de nombreux défis, notamment le foncier, l’alimentation du bétail, l’organisation des acteurs et la résilience face aux chocs.

Un secteur stratégique pour l’économie et la sécurité alimentaire

L’élevage occupe une place déterminante dans l’économie sénégalaise et dans la sécurité alimentaire des populations. C’est dans ce contexte qu’a été lancé un atelier de formation destiné aux leaders locaux du Conseil national de la Maison des Éleveurs, avec pour objectif de renforcer leurs compétences en management et en gestion des organisations.

La cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs responsables du secteur, notamment des représentants des services départementaux et régionaux de l’élevage et des productions animales, les responsables des Maisons des Éleveurs des départements et régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga et Saint-Louis, ainsi que des représentants des jeunes, des femmes, des partenaires techniques et financiers, sans oublier la presse locale.

Gouvernance, structuration et leadership au cœur des débats

Dans son allocution, l’autorité ayant présidé la rencontre a salué une initiative qui arrive à point nommé, au moment où le secteur de l’élevage fait face à des contraintes majeures. Parmi les difficultés évoquées figurent notamment les problèmes fonciers, l’alimentation du bétail, l’accès aux ressources, mais aussi la nécessité d’une meilleure organisation des acteurs.

Selon elle, les défis du secteur ne peuvent être relevés sans une gouvernance plus solide, une structuration efficace des organisations d’éleveurs et un leadership local renforcé. L’accent a particulièrement été mis sur la place des jeunes et des femmes, appelés à jouer un rôle plus important dans la modernisation de l’élevage sénégalais.

Deux jours pour mieux outiller les acteurs locaux

Durant deux journées de formation, les participants seront appelés à échanger autour de thématiques essentielles liées au management, à la gestion associative, au leadership, à la protection sociale et à la professionnalisation du secteur.

L’objectif est clair : permettre aux leaders locaux de mieux gérer leurs organisations, de défendre plus efficacement les intérêts des éleveurs et de contribuer à la construction d’un secteur plus moderne, plus résilient et mieux adapté aux réalités actuelles.

La protection sociale des éleveurs, un enjeu majeur

L’un des points forts de cet atelier reste l’intégration de la réflexion sur la protection sociale des éleveurs. Cette question est devenue centrale dans un contexte marqué par les aléas climatiques, les difficultés économiques, les tensions autour des ressources naturelles et les chocs extérieurs pouvant fragiliser les communautés pastorales.

Pour les organisateurs, améliorer les conditions de vie des éleveurs passe nécessairement par une meilleure prise en charge de leur sécurité sociale, de leur accompagnement institutionnel et de leur capacité à faire face aux crises.

L’État réaffirme son engagement aux côtés des éleveurs

À travers cette rencontre, l’État du Sénégal a réaffirmé sa volonté d’accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la modernisation et de la professionnalisation du secteur de l’élevage.

Les participants ont ainsi été invités à tirer pleinement profit de cette formation, à participer activement aux échanges et à mettre en pratique les connaissances acquises au service de leurs organisations et de leurs communautés respectives.

Une nouvelle génération de leaders attendue

Au regard de la qualité des thèmes retenus et des profils réunis, les organisateurs espèrent que cet atelier permettra de faire émerger une nouvelle génération de responsables locaux mieux préparés à affronter les défis contemporains du secteur.

La formation doit ainsi contribuer à renforcer les capacités des leaders de la Maison des Éleveurs, afin qu’ils deviennent de véritables relais de développement, capables d’accompagner les mutations nécessaires dans un secteur incontournable pour le développement durable du Sénégal.

« Je déclare officiellement ouverts les travaux de l’atelier de formation des leaders locaux du Conseil national de la Maison des Éleveurs en management et gestion des organisations », a lancé l’autorité en clôturant son discours d’ouverture.

Thiesinfo