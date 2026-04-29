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Il s’effondre dans un car avec 2 millions sur lui


Rédigé le Mercredi 29 Avril 2026 à 14:14 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un agent de santé de 49 ans a perdu la vie après un malaise survenu dans un car rapide. Malgré une intervention rapide, il n’a pas pu être sauvé, laissant derrière lui de nombreuses interrogations.


Il s’effondre dans un car avec 2 millions sur lui
L’un des éléments troublants de cette affaire est la somme importante retrouvée sur lui, dépassant les 2 millions FCFA.

Cette découverte a poussé les autorités à ordonner une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.
 
Entre malaise naturel et circonstances particulières, l’enquête devra apporter des réponses claires. En attendant, cette affaire continue d’alimenter les spéculations.


Lat Soukabé Fall

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