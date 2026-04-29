Il s’effondre dans un car avec 2 millions sur lui

L’un des éléments troublants de cette affaire est la somme importante retrouvée sur lui, dépassant les 2 millions FCFA.
Cette découverte a poussé les autorités à ordonner une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.
Cette découverte a poussé les autorités à ordonner une autopsie afin de déterminer les causes exactes du décès.
Entre malaise naturel et circonstances particulières, l’enquête devra apporter des réponses claires. En attendant, cette affaire continue d’alimenter les spéculations.