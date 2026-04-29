L’Assemblée nationale valide la composition du comité d’évaluation des politiques publiques

Réunis jeudi à Dakar, les députés ont approuvé la désignation des membres devant siéger au sein du comité d’évaluation des politiques publiques, mis en place à l’Assemblée nationale. La liste adoptée comprend neuf titulaires ainsi que neuf suppléants.

Au total, cette instance regroupe 27 membres, parmi lesquels figurent 18 députés. Ces derniers sont appelés à se réunir prochainement afin de mettre en place le bureau du comité.

La mission principale de cette structure est de suivre l’action gouvernementale et d’apprécier l’efficacité des politiques mises en œuvre par l’État.

Les membres titulaires sont : Adama Diallo, Marie Angélique Selbé Diouf, Ousmane Diouf, Abdoulaye Thomas Faye, Béatrice Germaine Faye, Fatou Ngom, Mouhamed Sall, Abdou Khadre Sonko et Djimo Souaré.

Les suppléants désignés sont : Mady Danfakha, Mouhamadou Lamine Diaïté, Amadou Diallo, Safiétou Malick Mbaye, Ibrahima Mbengue, Serigne Abdou Lahat Ndiaye, Sokhna Diawara Thiaw, Anne Marie Tine et Mbaye Tine.