Selon les déclarations de la partie civile, une élève de terminale aurait décidé de mettre fin à sa relation avec son ancien compagnon. Ce dernier n'aurait pas accepté cette rupture et l'aurait menacée de diffuser des vidéos et des photos intimes si elle refusait de reprendre leur relation.





La jeune femme a expliqué devant le tribunal qu'elle devait se rendre à Ziguinchor pour passer les épreuves du baccalauréat. Craignant que les images ne soient envoyées à sa famille, elle affirme avoir annulé son déplacement et renoncé à composer.





À la barre, le prévenu a reconnu avoir entretenu une relation avec la plaignante, tout en niant les faits de chantage. Il a déclaré que les vidéos et les photos lui avaient été envoyées volontairement durant leur relation et a contesté avoir exercé des pressions sur son ancienne compagne.





Le parquet a estimé que les faits reprochés étaient particulièrement graves, soulignant qu'ils portent atteinte à la liberté et à la dignité des victimes. Il a ainsi requis une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme.





Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. La décision sera rendue le 21 juillet 2026.

