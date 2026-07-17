Selon les éléments de l'enquête, les faits se sont déroulés le 13 juillet 2026 à Golf. La jeune femme, domiciliée à Dalifort, attendait un colis à un arrêt du Bus Rapid Transit (BRT) lorsqu'elle a été abordée par le suspect. Ce dernier lui aurait demandé de lui prêter son téléphone sous prétexte de passer un appel urgent, faute de crédit.





Profitant de la confiance de la victime, le jeune homme se serait isolé quelques instants avec l'appareil. Au lieu d'effectuer son appel, il aurait accédé au compte WhatsApp de la jeune femme, consulté ses conversations et transféré à son propre numéro plusieurs vidéos privées qu'elle avait précédemment partagées avec un contact.





Le lendemain, la situation a pris une tournure inquiétante. Le suspect aurait recontacté la victime en lui renvoyant ses propres vidéos et en la menaçant de les diffuser sur les réseaux sociaux si elle refusait de satisfaire à ses exigences. Sous la pression, la jeune femme aurait d'abord envoyé deux nouvelles vidéos avant que son interlocuteur ne réclame une rencontre dans une chambre meublée de la Cité Alioune Sow, à Guédiawaye.





Selon le dossier, il lui aurait également demandé de prendre en charge les frais de location de la chambre. Prétextant l'heure tardive, la victime a finalement refusé de se rendre au rendez-vous.





Déterminée à mettre fin au chantage, elle s'est présentée le 15 juillet à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour déposer une plainte. Les investigations menées par les enquêteurs ont rapidement permis d'identifier et d'interpeller le suspect.





Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits. L'exploitation de son téléphone portable a permis aux enquêteurs de retrouver les vidéos de la victime ainsi que les échanges contenant les menaces. Ces éléments numériques ont été saisis et versés au dossier de procédure.





Le jeune homme est poursuivi notamment pour collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, chantage et tentative d'extorsion.



À l'issue de sa garde à vue, le dossier a été transmis au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Le parquet a ordonné son placement sous mandat de dépôt dans l'attente de son jugement devant le tribunal des flagrants délits.

