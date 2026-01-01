Menu
L'Actualité au Sénégal

Ibrahima Mbaye, 17 ans, le feu des Lions !


Rédigé le Dimanche 4 Janvier 2026 à 12:27 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À seulement 17 ans, Ibrahima Mbaye est en train de devenir l’une des révélations les plus spectaculaires de la CAN 2025. Face au Soudan, lors des huitièmes de finale, il est entré à la 73ᵉ minute… et en cinq minutes seulement, il a inscrit le troisième but des Lions, offrant la qualification au Sénégal et devenant le plus jeune buteur sénégalais de l’histoire de la compétition (17 ans et 344 jours).


Ibrahima Mbaye, 17 ans, le feu des Lions !

Mais Mbaye, ce n’est pas seulement un record. Sur le terrain, il est un véritable dynamiteur d’attaques. Sa vitesse foudroyante, son audace, sa technique et son sang-froid font trembler les défenses adverses. Chaque ballon qu’il touche devient une opportunité de danger, et son énergie est contagieuse, donnant un souffle nouveau à une attaque sénégalaise parfois prévisible.

Depuis le début du tournoi, chaque apparition de Mbaye a changé le cours des matchs. Les observateurs et supporters le décrivent déjà comme “l’élément capable de faire basculer un match en quelques minutes”. À Tanger, les supporters l’ont adopté : chaque percée, chaque dribble déclenche des ovations nourries, un signe que le public croit en sa magie.

Aujourd’hui, le débat est lancé : faut-il titulariser ce jeune prodige pour les quarts de finale ? Face à des blocs défensifs rigides, sa spontanéité et son explosivité peuvent créer les décalages que peu d’autres Lions parviennent à provoquer. Pape Thiaw, lucide et attentif, devra décider si la jeunesse peut l’emporter sur l’expérience pour les matchs à élimination directe.

Une chose est sûre : Ibrahima Mbaye n’a pas fini de faire parler de lui. Entre records historiques et prestations spectaculaires, le Sénégal tient là une véritable pépite, prête à rugir tout au long de cette CAN 2025. Et si le futur meilleur joueur des Lions était déjà sur le terrain… à 17 ans ? 



Lat Soukabé Fall

