Ibrahima Mbaye, 17 ans, le feu des Lions !

Mais Mbaye, ce n’est pas seulement un record. Sur le terrain, il est un véritable dynamiteur d’attaques. Sa vitesse foudroyante, son audace, sa technique et son sang-froid font trembler les défenses adverses. Chaque ballon qu’il touche devient une opportunité de danger, et son énergie est contagieuse, donnant un souffle nouveau à une attaque sénégalaise parfois prévisible.



Depuis le début du tournoi, chaque apparition de Mbaye a changé le cours des matchs. Les observateurs et supporters le décrivent déjà comme “l’élément capable de faire basculer un match en quelques minutes”. À Tanger, les supporters l’ont adopté : chaque percée, chaque dribble déclenche des ovations nourries, un signe que le public croit en sa magie.



Aujourd’hui, le débat est lancé : faut-il titulariser ce jeune prodige pour les quarts de finale ? Face à des blocs défensifs rigides, sa spontanéité et son explosivité peuvent créer les décalages que peu d’autres Lions parviennent à provoquer. Pape Thiaw, lucide et attentif, devra décider si la jeunesse peut l’emporter sur l’expérience pour les matchs à élimination directe.



Une chose est sûre : Ibrahima Mbaye n’a pas fini de faire parler de lui. Entre records historiques et prestations spectaculaires, le Sénégal tient là une véritable pépite, prête à rugir tout au long de cette CAN 2025. Et si le futur meilleur joueur des Lions était déjà sur le terrain… à 17 ans ?

