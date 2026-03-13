Hydraulique : le chef de l’État appelle à accélérer les projets et à repenser la stratégie

Lors du Conseil des ministres du mercredi 18 mars, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’accélérer les projets liés à l’hydraulique, aussi bien en milieu urbain que rural.

Selon la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, le chef de l’État a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement de veiller à une mise en œuvre rapide des programmes en cours.

Il a également souligné l’importance de concevoir un nouveau schéma directeur hydraulique, afin d’assurer une meilleure coordination des projets et une couverture efficace du territoire en infrastructures et réseaux fonctionnels.

Par ailleurs, le président a appelé à une évaluation approfondie des délégations de service public dans le domaine de l’eau potable, en insistant sur la nécessité de renforcer la coordination entre les structures concernées, notamment la SONES, l’OFOR et les concessionnaires.

Il a aussi recommandé que cette collaboration repose sur des contrats de performance modernisés et plus exigeants.

Le chef de l’État a, en outre, évoqué l’adaptation du cadre organisationnel de l’hydraulique urbaine, notamment en lien avec la mise en service prochaine d’unités de dessalement.

Enfin, il a demandé la finalisation des études nécessaires pour lancer, avant la fin de l’année 2026, le projet des autoroutes de l’eau, ainsi que la révision du cadre juridique régissant le secteur.