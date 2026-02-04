Hydraulique et assainissement : le président appelle à une accélération des projets en cours



Le président de la République a invité le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, lors du Conseil des ministres tenu mercredi, à intensifier la mise en œuvre des projets relevant du secteur de l’eau et de l’assainissement.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a rappelé le rôle essentiel que joue ce secteur dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a salué les performances reconnues du Sénégal dans ce domaine, tout en appelant à une accélération de l’exécution de l’ensemble des projets liés à l’hydraulique et à l’assainissement.

Bassirou Diomaye Faye a également recommandé au ministre concerné de veiller au lancement effectif du projet dénommé « Grand Transfert d’eau », ainsi que du nouveau programme dédié à la prévention et à la gestion des inondations.

La secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, rapporte que le président de la République a insisté sur l’application rigoureuse des recommandations issues des concertations nationales sur le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Toujours selon elle, le chef de l’État préconise une accélération du programme de renouvellement des forages et des ouvrages hydrauliques, de même qu’un renforcement des projets d’unités de dessalement.

Enfin, le président de la République a demandé au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement de finaliser les réformes complémentaires concernant l’hydraulique urbaine et rurale, de revoir les schémas directeurs en matière d’hydraulique et d’assainissement, et d’actualiser la gouvernance globale, le modèle économique ainsi que le cadre de régulation de l’ensemble du secteur de l’eau. 📌 Prêt pour le prochain article.

