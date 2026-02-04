Secteur ferroviaire : le président Diomaye Faye demande une évaluation des projets et réformes



Le président de la République a demandé, mercredi en Conseil des ministres, au ministre des Transports terrestres et aériens de procéder à une évaluation de l’état d’exécution des projets et réformes en cours dans le secteur ferroviaire.

Selon le communiqué publié à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que le développement des chemins de fer et du transport ferroviaire constitue une priorité nationale, notamment dans une perspective d’aménagement du territoire et de renforcement de son attractivité.

Le chef de l’État a également insisté sur la nécessité d’accélérer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la ligne Dakar-Tambacounda. Il a, par ailleurs, souligné l’urgence de finaliser la Politique ferroviaire nationale à l’horizon 2050, tout en demandant l’établissement d’un état des lieux global du dialogue social et des doléances des agents en activité dans le secteur.

Dans le même sillage, le président de la République a instruit le ministre des Transports terrestres et aériens de veiller à la mise en service de la phase II du Train Express Régional (TER). Cette phase intègre notamment la construction de la gare de Sébikhotane, en coordination avec l’APIX et l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet.

Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de convoquer un Conseil interministériel consacré au secteur ferroviaire et de s'assurer de la mise en œuvre effective des plans de réinstallation des personnes affectées par le projet du TER.