Ferroviaire : le chef de l’État insiste sur l’accélération de la ligne Dakar-Tambacounda





Le président de la République a estimé urgent, mercredi à Dakar, d’accélérer les travaux de réhabilitation et de modernisation de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda. Il a, dans le même temps, demandé au ministre des Transports terrestres et aériens de procéder à une évaluation de l’état d’exécution des projets et réformes liés au secteur ferroviaire.



Prenant la parole en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de finaliser la politique ferroviaire nationale, tout en insistant sur l’importance de donner un nouvel élan à la modernisation de cette infrastructure stratégique.



D’après le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’État a également jugé indispensable d’établir un état des lieux global du dialogue social ainsi que des doléances exprimées par les agents en activité dans le secteur des chemins de fer.



La secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, rapporte que le président de la République a rappelé que le développement du transport ferroviaire constitue une priorité nationale, notamment dans le cadre de l’aménagement et de l’attractivité du territoire.



À cet effet, Bassirou Diomaye Faye a instruit le ministre des Transports terrestres et aériens d’évaluer l’avancement des projets et réformes engagés dans le secteur ferroviaire.



Le chef de l’État a par ailleurs demandé au ministre de veiller à la mise en service de la deuxième phase du Train Express Régional (TER), en y intégrant la construction de la gare de Sébikhotane, conformément aux orientations définies.



Enfin, le président de la République a chargé le Premier ministre d’organiser un conseil interministériel consacré au secteur ferroviaire et de s’assurer de la mise en œuvre des plans de réinstallation des personnes affectées par le projet du TER.

