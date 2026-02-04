Menu
L'Actualité au Sénégal

ambacounda : le président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée économique de deux jours


Rédigé le Jeudi 5 Février 2026 à 09:13 | Lu 4 fois Rédigé par


Le chef de l’État est arrivé à Tambacounda pour une tournée économique de deux jours, marquée par des visites d’infrastructures universitaires, ferroviaires, agricoles et énergétiques.


ambacounda : le président Bassirou Diomaye Faye entame une tournée économique de deux jours

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé à Tambacounda, capitale de la région orientale du Sénégal, pour une tournée économique de deux jours, a constaté l’APS.

L’appareil militaire transportant le chef de l’État s’est posé à l’aérodrome de Tambacounda aux environs de 9 heures 20 minutes. À son arrivée, il a été accueilli par plusieurs membres du gouvernement ainsi que par les autorités administratives et locales de la région.

À sa descente d’avion, le président Faye a été reçu par le gouverneur de la région, Guedj Diouf, avant de passer en revue un détachement de l’armée qui lui a rendu les honneurs.

Le programme de cette tournée débute par une visite du site de l’Université du Sénégal Oriental (USO), suivie de celle de la gare ferroviaire de Tambacounda, dans le cadre des perspectives de relance du chemin de fer.

Dans l’après-midi, le chef de l’État est attendu sur le site d’exploitation agricole du Groupe Yellitaare, puis à la base aérienne de Tambacounda.

La deuxième journée de cette tournée économique prévoit un déplacement dans le département de Bakel, où le président de la République visitera les travaux de construction de la route Kidira-Bakel.

La tournée s’achèvera dans l’après-midi par une visite de la centrale de Ségou Coura, située dans le département de Tambacounda.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags