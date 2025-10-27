Huit objets historiques de la bataille de Samba Sadio exposés au musée de Thiès



Cent cinquante ans après la bataille de Samba Sadio, huit objets historiques saisis durant la conquête coloniale française sont désormais exposés au musée régional de Thiès depuis le 24 octobre 2025. Ce prêt exceptionnel du musée de Dunkerque marque une avancée symbolique dans le processus de restitution du patrimoine culturel sénégalais et suscite un vif intérêt historique et mémoriel.



Fruit de quatre années de travail, ce projet a nécessité d’importants aménagements pour répondre aux normes muséales internationales. Il résulte d’une étroite collaboration entre les musées de Dunkerque, Thiès et Saint-Louis, avec le concours de l’association Alter Natives, chargée de la coordination et de la médiation culturelle.



Pour les communautés locales et les descendants des figures historiques de Samba Sadio, cette exposition représente un acte de reconnaissance et de réparation mémorielle. Après son escale à Thiès, elle sera présentée à Saint-Louis avant de retourner à Dunkerque au printemps 2026, symbolisant un dialogue inédit entre l’histoire, la mémoire et le patrimoine partagé entre la France et le Sénégal.



