Vallée du fleuve Sénégal : les riziculteurs réclament un meilleur écoulement du riz local





Des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal ont une nouvelle fois interpellé les autorités sur les difficultés liées à la commercialisation du riz local. Ils demandent la mise en place de conditions plus favorables pour permettre l’écoulement de leur production.



Lors d’un point de presse tenu samedi à Ross-Béthio, Baba Diallo, porte-parole du sous-collège des producteurs de riz du département de Dagana, a rappelé que plusieurs mobilisations ont été organisées ces derniers mois afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur cette situation.



Selon lui, d’importants volumes de riz issus des dernières campagnes agricoles restent stockés sans trouver preneur. Il estime que cette situation porte atteinte au monde rural et compromet la continuité des activités agricoles dans la zone.



Face à ces difficultés, les riziculteurs plaident pour l’instauration de mécanismes de régulation du marché, similaires à ceux existant dans d’autres filières agricoles, afin d’améliorer la commercialisation du riz produit localement.



Tout en réaffirmant leur engagement à poursuivre la production pour contribuer à la sécurité alimentaire nationale, ils appellent les autorités à apporter une réponse rapide et concrète à leurs préoccupations.

