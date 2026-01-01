Goudomp : un bébé garçon ouvre l’année 2026 à l’hôpital militaire de campagne

Comme le veut la tradition au Sénégal, les premières naissances de l’année sont signalées dès les toutes premières heures du Nouvel An dans plusieurs localités du pays. À Goudomp, l’hôpital militaire de campagne, mis en place par l’Armée depuis plusieurs jours, a accueilli le bébé de l’An dans la nuit du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1ᵉʳ janvier 2026.



D’après une note de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), il s’agit d’un nouveau-né de sexe masculin, venu au monde en bonne santé.



À l’occasion de cet heureux événement, le commandement militaire a remis un lot de produits à la famille du nourrisson, marquant ainsi un geste de soutien et de solidarité, précise la même source.

