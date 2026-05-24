Hajj : les pèlerins convergent vers Arafat dans un climat de ferveur et de recueillement

Les pèlerins ont commencé à rejoindre mardi matin la station d’Arafat, étape centrale du Hajj, dans une atmosphère marquée par la spiritualité, les prières et les invocations. Tout au long du trajet, les fidèles ont multiplié les Talbiyah et les supplications, demandant pardon et miséricorde.

Selon l’agence saoudienne de presse SPA, les déplacements se sont déroulés sous un important dispositif de sécurité mis en place pour encadrer les flux de pèlerins et assurer leur orientation sur les différents axes routiers et piétons.

Les autorités saoudiennes ont également mobilisé les services médicaux, de secours et d’assistance afin de répondre aux besoins des fidèles venus accomplir le cinquième pilier de l’islam.

Conformément à la tradition prophétique, les pèlerins accomplissent à la mosquée Namira les prières de Dhouhr et d’Asr regroupées et raccourcies. Après le coucher du soleil, ils se rendront à Muzdalifah pour y passer la nuit avant la suite des rites du Hajj.

Considéré comme le moment le plus important du pèlerinage, Arafat occupe une place centrale dans l’islam. Le célèbre hadith du Prophète Mohammed affirme d’ailleurs que « le Hajj est Arafat ». Ce lieu symbolique est aussi celui où le Prophète avait prononcé son sermon d’adieu.

Située à environ 18 kilomètres de la Mosquée Al-Haram, la plaine d’Arafat est entourée de montagnes et accueille chaque année des millions de pèlerins venus du monde entier. En ce jour, tous les fidèles se retrouvent dans une même tenue et dans un même esprit de dévotion.

Les autorités saoudiennes ont renforcé les infrastructures du site afin d’améliorer les conditions d’accueil. Des zones ombragées, des brumisateurs, des espaces climatisés et des systèmes électroniques de gestion des foules ont notamment été installés.

L’hôpital Jabal Al-Rahma ainsi que plusieurs centres de santé et postes d’urgence restent mobilisés pour assurer une prise en charge rapide des éventuels cas médicaux.

Des services de traduction simultanée en plusieurs langues et des applications intelligentes sont également proposés aux pèlerins pour faciliter leur orientation et l’organisation des déplacements.

Le mont Al-Rahma, situé au cœur d’Arafat, demeure l’un des sites les plus emblématiques du Hajj. Quant à la mosquée Namira, elle accueille chaque année des centaines de milliers de fidèles lors des prières du jour d’Arafat.

À travers ce rassemblement spirituel, Arafat symbolise l’unité de la communauté musulmane et l’un des moments les plus marquants du pèlerinage à La Mecque.