Ahmadou Al Aminou Lô à la Primature dans un contexte économique sous tension

Le président Bassirou Diomaye Faye a porté son choix sur Ahmadou Al Aminou Lô pour diriger le gouvernement, après le départ d’Ousmane Sonko de la Primature vendredi dernier.

Âgé de 60 ans, le nouveau Premier ministre occupait jusque-là le poste de ministre d’État chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Depuis l’arrivée du nouveau régime en 2024, il était également le seul ministre d’État du gouvernement.

Économiste de formation, Ahmadou Al Aminou Lô est présenté comme un spécialiste de la macroéconomie, de la régulation bancaire, des marchés financiers et de la finance islamique. Sa mission consistera notamment à piloter la mise en œuvre opérationnelle de la Vision Sénégal 2050 et à assurer le suivi des politiques publiques.

Sa nomination intervient dans un contexte économique délicat marqué par les difficultés budgétaires et financières révélées ces derniers mois. Ancien secrétaire général du gouvernement, il a déjà participé aux travaux liés aux réformes engagées pour corriger les déséquilibres financiers signalés par les autorités.

Le nouveau chef du gouvernement est diplômé en sciences économiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a également suivi une formation bancaire à Dakar avant d’obtenir, en 2023, un Executive Master en finance islamique à Kuala Lumpur.

L’essentiel de sa carrière s’est déroulé au sein de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, où il a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment celui de directeur national pour le Sénégal puis de conseiller du gouverneur. Il a aussi participé aux négociations financières internationales du Sénégal et aux échanges avec le Fonds monétaire international ainsi qu’avec des agences de notation internationales.

Avant son entrée au gouvernement, il exerçait les fonctions de secrétaire général de la BCEAO à Dakar. Il a ensuite rejoint la Primature comme secrétaire général du gouvernement aux côtés d’Ousmane Sonko.

Dans sa première déclaration après sa nomination, Ahmadou Al Aminou Lô a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un changement de cap dans les orientations du pouvoir, mais plutôt d’une nouvelle méthode destinée à renforcer la cohérence de l’action gouvernementale.

Le nouveau Premier ministre est également reconnu pour son expertise dans les questions d’investissement et de financement, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier. Il a contribué à la structuration des relations entre les investisseurs étrangers et les banques locales dans plusieurs projets énergétiques.

Polyglotte, il maîtrise le français, l’anglais et l’arabe. Issu d’une famille religieuse de Louga, il est aussi impliqué dans les réflexions autour de la finance islamique et des projets liés à l’intégration monétaire ouest-africaine.