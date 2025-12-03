Hajj 2026 : démarrage des visites médicales d’aptitude à l’aéroport Léopold Sédar Senghor





Dans le cadre de la préparation du Hajj 2026, le hangar des pèlerins de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff sera ouvert pour accueillir les candidats au pèlerinage. Les visites médicales d’aptitude débuteront le mardi 6 janvier 2026 à partir de 9 heures. Cette étape, obligatoire pour tous les futurs pèlerins, vise à vérifier leur condition physique et sanitaire avant le départ.



Les autorités invitent les inscrits à respecter l’horaire fixé et à se présenter avec l’ensemble des documents requis afin de faciliter le déroulement des examens. Cette démarche fait partie des dispositifs mis en place pour assurer un voyage sécurisé et serein aux pèlerins sénégalais.

