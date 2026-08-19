Selon Ndeye Sokhna Tall, propriétaire de la maison, l’incident s’est produit alors qu’un jeune homme qui occupait l’une des chambres était parti à Tivaouane. Sa chambre a été directement touchée par la chute de l’arbre et a été fortement endommagée.





La violence de l’impact a également affecté les commerces installés devant la maison. Trois magasins ont été détruits, entraînant d’importants dégâts matériels. Parmi les commerces touchés figurent notamment une boutique et un service de transfert d’argent. Le matériel et les installations se trouvant à l’intérieur ont été endommagés par la chute du caïlcédrat.





Une commerçante évacuée à l’hôpital

La femme qui gérait la boutique située devant la maison a également été touchée lors de l’incident. Toujours selon Ndeye Sokhna Tall, elle a été évacuée vers l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès pour recevoir des soins.





La chute brutale de l’arbre a semé la panique dans le secteur. Les habitants se sont mobilisés pour constater les dégâts et venir en aide aux personnes présentes sur les lieux.





Un jeune miraculé

L’absence du jeune homme dont la chambre a été écrasée constitue l’un des éléments marquants de cet incident. Parti à Tivaouane au moment des faits, il n’était donc pas dans sa chambre lorsque le caïlcédrat s’est abattu sur la maison.





S’il était resté sur place, les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. Pour les habitants du quartier, cette situation montre une nouvelle fois les dangers que peuvent représenter certains arbres fragilisés pendant la saison des pluies.





Des pertes matérielles considérables

Au-delà des dégâts causés à l’habitation, les trois commerces détruits représentent une importante perte pour leurs occupants. La boutique et le service de transfert d’argent ont notamment subi des dommages matériels qui devront être évalués.





La propriétaire de la maison appelle désormais à une intervention pour dégager l’arbre et sécuriser les lieux. Les habitants souhaitent également que les arbres présentant des risques soient identifiés et traités afin d’éviter de nouveaux accidents pendant cette période de fortes pluies.



Aucune perte en vie humaine n’a été signalée dans cet incident. Mais entre la chambre écrasée, les trois magasins détruits et la commerçante évacuée à l’hôpital, le bilan matériel reste lourd pour la famille.

