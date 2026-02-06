Menu
HLM Corniche : un bébé dans un état critique abandonné à côté d’une poubelle


Rédigé le Samedi 7 Février 2026 à 12:11 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Vendredi 6 février 2026, aux alentours de 8 heures du matin, un drame a secoué le quartier HLM Corniche à Dakar. Un nourrisson de sexe masculin, âgé de quelques semaines, a été abandonné à côté d’une poubelle d’ordures et retrouvé par une femme passant par là.


Selon les premiers témoignages, la femme a été alertée par les pleurs du bébé. En s’approchant, elle a découvert l’enfant enveloppé dans un simple tissu, frissonnant de froid et en détresse.

Elle a immédiatement alerté les secours et les forces de l’ordre.
 
Transporté en urgence vers un centre de santé, le bébé est dans un état critique, nécessitant une prise en charge médicale intensive. Les médecins indiquent que sa survie dépend d’un suivi rigoureux et d’une intervention immédiate.
 
La police a ouvert une enquête pour identifier la ou les personnes ayant abandonné l’enfant. Les investigations portent sur les caméras de surveillance de la zone et les témoignages des habitants, dans l’espoir de retrouver rapidement l’auteur de cet acte répréhensible.
 
Les voisins, profondément choqués, dénoncent cet abandon et appellent à la vigilance collective pour protéger les enfants vulnérables.

Ce drame met en lumière les dangers auxquels peuvent être confrontés les nouveau-nés et l’urgence d’une sensibilisation accrue sur la protection de l’enfance.
 
Les services sociaux restent mobilisés pour assurer la sécurité du bébé, tandis que la police promet une enquête approfondie afin que justice soit faite.


