Guinée-Bissau: des tirs entendus près du palais présidentiel

Il y a un peu plus d’une heure, nos confrères de Jeune Afrique annoncent sur leur site que Umaru Sissoco Embalo les a lui-même contactés. Le président sortant de la Guinée-Bissau explique avoir été arrêté dans son bureau du palais présidentiel, vers midi (TU).



Il affirme que son ministre de l’Intérieur, Botché Candé, a également été mis aux arrêts, ainsi que les plus hauts responsables militaires : le chef d’état-major général des armées et son adjoint, les généraux Biague Na Ntan et Mamadou Touré.



Toujours selon Jeune Afrique, le président Embalo assure ne pas avoir subi de violence et accuse le chef d’état-major de l’armée de terre d’être l’auteur du coup d’État.



De leur côté, RFI et l’AFP confirment que des tirs nourris ont été entendus ce matin dans la capitale, aux abords de la présidence et de la Commission électorale.





La situation est désormais calme, et de nombreux éléments de la Garde présidentielle occupent les voies stratégiques menant au palais. Mais le président Embalo reste introuvable.



Ces événements surviennent après les élections présidentielle et législatives de dimanche 23 novembre, où le président sortant était donné favori.



Alors que les résultats officiels sont attendus demain, jeudi 27 novembre, Embalo et son concurrent Fernando Dias da Costa ont, dès hier, tous deux revendiqué la victoire.



La précédente présidentielle, en 2019, avait débouché sur plusieurs mois de crise post-électorale, M. Embalo et son adversaire M. Pereira revendiquant tous deux la victoire.