L’affaire aurait éclaté après que la famille de la jeune fille a découvert sa grossesse. Interrogée sur les circonstances de celle-ci, l’adolescente aurait désigné un homme qu’elle connaissait et qui habitait auparavant dans son voisinage.





Une plainte a alors été déposée auprès des services compétents. Le suspect a été interpellé afin d’être entendu sur les accusations portées contre lui.





Au cours de son audition, l’homme aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec l’adolescente, mais aurait contesté les accusations de viol. Il aurait soutenu que les relations étaient consenties et aurait même déclaré avoir envisagé de l’épouser.





Les enquêteurs doivent désormais confronter les différentes versions et réunir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. L’âge de la jeune fille constitue un élément central du dossier.



L’affaire devrait suivre son cours judiciaire à l’issue de l’enquête. Dans l’attente d’une décision de justice, le mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence.

