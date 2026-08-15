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Grand-Yoff : enceinte à 16 ans, une mineure accuse son voisin de viol


Rédigé le Dimanche 16 Août 2026 à 16:53 | Lu 56 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire particulièrement sensible est actuellement entre les mains des enquêteurs à Grand-Yoff. Une adolescente âgée de 16 ans, tombée enceinte, accuse un ancien voisin de lui avoir imposé des rapports sexuels.


Grand-Yoff : enceinte à 16 ans, une mineure accuse son voisin de viol

L’affaire aurait éclaté après que la famille de la jeune fille a découvert sa grossesse. Interrogée sur les circonstances de celle-ci, l’adolescente aurait désigné un homme qu’elle connaissait et qui habitait auparavant dans son voisinage.
 

Une plainte a alors été déposée auprès des services compétents. Le suspect a été interpellé afin d’être entendu sur les accusations portées contre lui.
 

Au cours de son audition, l’homme aurait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec l’adolescente, mais aurait contesté les accusations de viol. Il aurait soutenu que les relations étaient consenties et aurait même déclaré avoir envisagé de l’épouser.
 

Les enquêteurs doivent désormais confronter les différentes versions et réunir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. L’âge de la jeune fille constitue un élément central du dossier.
 
L’affaire devrait suivre son cours judiciaire à l’issue de l’enquête. Dans l’attente d’une décision de justice, le mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence.



Lat Soukabé Fall

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