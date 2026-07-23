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Drame à Kébémer : un artisan métallier retrouvé mort à son domicile


Rédigé le Samedi 25 Juillet 2026 à 22:49 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le village de Khalmbane, dans la commune de Thiolom Fall (département de Kébémer), est plongé dans la consternation après le décès tragique de Fallou Sall, un jeune soudeur métallique âgé de 30 ans.


Drame à Kébémer : un artisan métallier retrouvé mort à son domicile

Selon les premières informations, le trentenaire a été retrouvé sans vie dans sa chambre, tôt dans la matinée de ce samedi. Les circonstances exactes de son décès restent encore à établir et aucune hypothèse n'a été officiellement confirmée à ce stade.
 

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour procéder à l'évacuation du corps vers les services compétents en vue des constatations d'usage.
 

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Sagatta afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Les investigations devront notamment permettre de déterminer les causes exactes du décès.
 

Ce nouveau drame a suscité une vive émotion au sein de la population de Khalmbane, où la victime était connue comme un jeune artisan exerçant le métier de soudeur métallique. Les habitants attendent désormais les conclusions de l'enquête pour comprendre les circonstances de cette disparition.



Lat Soukabé Fall

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