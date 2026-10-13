D’après les premiers éléments relayés, le suspect aurait déclaré aux enquêteurs que l’enfant l’avait « provoqué ». Cette déclaration, telle qu’elle est rapportée, ne saurait en aucun cas justifier un comportement inapproprié envers une mineure. À cet âge, un enfant ne peut être tenu responsable des actes d’un adulte.
L’affaire remet au premier plan la question de la protection des enfants contre les violences et les abus sexuels. Elle souligne également l’importance de la vigilance des familles, des riverains et de l’ensemble de la communauté face aux situations susceptibles de mettre les plus jeunes en danger.
Les circonstances exactes de l’incident, la nature des faits reprochés et les suites judiciaires réservées au suspect restent à préciser. À ce stade, il convient de distinguer les informations rapportées des conclusions qui pourraient être établies par l’enquête.
La protection des enfants exige une réponse ferme face aux abus présumés, mais aussi le respect des procédures judiciaires et de la présomption d’innocence.
|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Guédiawaye : une affaire présumée d’agression sexuelle sur une fillette de 3 ans
Un incident particulièrement préoccupant est signalé au quartier du marché Ndiarème, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye. Selon les informations rapportées, un homme aurait été surpris en compagnie d’une fillette âgée de seulement trois ans, dans des circonstances qui ont suscité une vive inquiétude.
D’après les premiers éléments relayés, le suspect aurait déclaré aux enquêteurs que l’enfant l’avait « provoqué ». Cette déclaration, telle qu’elle est rapportée, ne saurait en aucun cas justifier un comportement inapproprié envers une mineure. À cet âge, un enfant ne peut être tenu responsable des actes d’un adulte.
|
Mardi 13 Octobre 2026 - 13:25 Cambriolage au marché central de Louga : 150 millions de bijoux dérobés
|
Mardi 13 Octobre 2026 - 11:03 Thiès : un réseau présumé de faux-monnayeurs démasqué grâce à une infiltration
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique
Actualité à Thiès
Thiès : la Galerie nationale d’art ouvre sa saison artistique 2026-2027
Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026
Actualités
« Toude lenma Lamb yi, toudelen ma finale yi… » Thierno Alia Mbengue réplique à Birame Soulèye Diop
Thiès – Mbour 1 : Un conducteur de moto Jakarta mortellement fauché par un camion
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com