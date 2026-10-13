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Guédiawaye : une affaire présumée d’agression sexuelle sur une fillette de 3 ans


Rédigé le Mardi 13 Octobre 2026 à 10:25 | Lu 72 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un incident particulièrement préoccupant est signalé au quartier du marché Ndiarème, dans la commune de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye. Selon les informations rapportées, un homme aurait été surpris en compagnie d’une fillette âgée de seulement trois ans, dans des circonstances qui ont suscité une vive inquiétude.


Guédiawaye : une affaire présumée d’agression sexuelle sur une fillette de 3 ans

D’après les premiers éléments relayés, le suspect aurait déclaré aux enquêteurs que l’enfant l’avait « provoqué ». Cette déclaration, telle qu’elle est rapportée, ne saurait en aucun cas justifier un comportement inapproprié envers une mineure. À cet âge, un enfant ne peut être tenu responsable des actes d’un adulte.
 
L’affaire remet au premier plan la question de la protection des enfants contre les violences et les abus sexuels. Elle souligne également l’importance de la vigilance des familles, des riverains et de l’ensemble de la communauté face aux situations susceptibles de mettre les plus jeunes en danger.
 
Les circonstances exactes de l’incident, la nature des faits reprochés et les suites judiciaires réservées au suspect restent à préciser. À ce stade, il convient de distinguer les informations rapportées des conclusions qui pourraient être établies par l’enquête.
 
La protection des enfants exige une réponse ferme face aux abus présumés, mais aussi le respect des procédures judiciaires et de la présomption d’innocence.



Lat Soukabé Fall

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