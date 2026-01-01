Grave affaire à Diass : une jeune femme agressée sexuellement

Les faits

Selon les informations recueillies, les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 5 janvier 2026, aux environs de 20 heures. La victime, âgée d’une vingtaine d’années, s’était rendue chez son compagnon. Après avoir quitté la maison pour rentrer chez elle, elle aurait été suivie par l’un des agresseurs, un soudeur âgé de 26 ans.



Sous la menace, ce dernier l’aurait contrainte à entrer dans une chambre située dans la même concession. Une fois à l’intérieur, il aurait abusé sexuellement de la jeune femme, avant de faire appel à son colocataire, un ouvrier de 37 ans, qui aurait à son tour commis des actes similaires.



Menaces et bâillonnement

Après leur forfait, les deux hommes auraient bâillonné la victime afin de l’empêcher d’appeler à l’aide, tout en la menaçant de représailles si elle révélait les faits. Traumatisée, la jeune femme a néanmoins trouvé le courage de parler.



Arrestation rapide des suspects

Dès le lendemain, accompagnée de son petit ami, la victime s’est rendue à la brigade de gendarmerie de Diass pour déposer plainte. Les éléments recueillis ont permis aux forces de l’ordre d’agir rapidement.

Les deux suspects ont été interpellés en moins de 24 heures, directement sur leurs lieux de travail.

Lors de leur audition, ils auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés.



Poursuites judiciaires

Les mis en cause ont été déférés devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mbour. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice, dans un contexte où les violences sexuelles suscitent une indignation croissante au sein de l’opinion publique.



Une affaire qui relance le débat

Ce drame relance une fois de plus le débat sur la sécurité des femmes, la lutte contre les violences sexuelles et la nécessité de sanctions exemplaires. De nombreuses voix appellent à un renforcement de la prévention et à une meilleure protection des victimes.