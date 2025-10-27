Menu
Grande Ziarra Omarienne 2025 : la Communauté Omarienne se mobilise


Rédigé le Lundi 3 Novembre 2025 à 11:28 | Lu 66 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Sous la haute autorité de Thierno Mouhamadou Bachir Tall, Khalife général de la Communauté Omarienne, et sous l’égide de Thierno Madani Tall, Serviteur de la Communauté Omarienne, le Comité d’organisation de la Grande Ziarra Omarienne dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall annonce la tenue de la grande célébration spirituelle les 6, 7 et 8 novembre 2025.


Chaque année, la Ziarra Omarienne rassemble des fidèles venus du Sénégal et d’ailleurs pour honorer la mémoire des illustres guides Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall, continuateurs de l’œuvre spirituelle et éducative de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.
Cette rencontre constitue un moment de fraternité, de prière collective et de renforcement des liens communautaires.

  • Jeudi 6 novembre 2025 : Hadaratoul Jummah après la prière de Asr (Takoussane)

  • Vendredi 7 novembre 2025 : Lectures du Saint Coran et prières collectives

  • Samedi 8 novembre 2025 : Poursuite des lectures et prières, suivies de moments de recueillement

Chaque journée est conçue pour offrir aux fidèles un cadre de méditation, de foi et d’unité spirituelle, fidèle à l’enseignement et à la vision de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

Le Comité d’organisation invite tous les musulmans à participer à cette célébration afin de partager des moments de dévotion et de renforcer les liens de fraternité au sein de la Communauté Omarienne.




