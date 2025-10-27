Grande Ziarra Omarienne 2025 : la Communauté Omarienne se mobilise

Chaque année, la Ziarra Omarienne rassemble des fidèles venus du Sénégal et d’ailleurs pour honorer la mémoire des illustres guides Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall, continuateurs de l’œuvre spirituelle et éducative de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.

Cette rencontre constitue un moment de fraternité, de prière collective et de renforcement des liens communautaires.

Jeudi 6 novembre 2025 : Hadaratoul Jummah après la prière de Asr (Takoussane)

Vendredi 7 novembre 2025 : Lectures du Saint Coran et prières collectives

Samedi 8 novembre 2025 : Poursuite des lectures et prières, suivies de moments de recueillement

Chaque journée est conçue pour offrir aux fidèles un cadre de méditation, de foi et d’unité spirituelle, fidèle à l’enseignement et à la vision de Cheikh Oumar Foutiyou Tall.



Le Comité d’organisation invite tous les musulmans à participer à cette célébration afin de partager des moments de dévotion et de renforcer les liens de fraternité au sein de la Communauté Omarienne.

