Menu
L'Actualité au Sénégal

Grand Yoff : une mission médicale française opère 25 patients atteints de maladies cardiaques à l’HOGIP


Rédigé le Vendredi 12 Septembre 2025 à 08:41 | Lu 34 fois Rédigé par


Une équipe du CHU de Tours (France) est en mission à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff pour opérer une vingtaine de patients souffrant de maladies cardiaques complexes, renforçant les compétences locales.


Grand Yoff : une mission médicale française opère 25 patients atteints de maladies cardiaques à l’HOGIP

 

L’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (HOGIP, ex-CTO) accueille cette semaine une mission médicale du Centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Tours, France, dédiée à la prise en charge de patients atteints de maladies cardiaques.

Environ 25 patients ont été programmés pour des interventions, à raison de 5 à 6 opérations par jour, dans le cadre de cette mission qui se déroule du lundi au vendredi.

Le Dr Bouteau Jérémie, cardiologue au CHU de Tours, a rappelé que les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde. Selon lui, cette mission permet à la fois de soigner des cas complexes et de renforcer les capacités des praticiens sénégalais :

« Chaque année, nous constatons des progrès dans les techniques et une meilleure offre de soins », a-t-il souligné, tout en précisant que l’équipe apporte aussi du matériel difficilement accessible sur place.

Le Dr Cheikh Mouhamadou Bamba Diop, cardiologue à l’HOGIP, a salué l’impact de cette coopération, qui bénéficie autant aux patients qu’aux médecins :

« Ce partenariat nous permet d’améliorer la prise en charge des cas complexes et de renforcer nos compétences », a-t-il affirmé.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags