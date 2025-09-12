Grand Yoff : une mission médicale française opère 25 patients atteints de maladies cardiaques à l’HOGIP





L’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff (HOGIP, ex-CTO) accueille cette semaine une mission médicale du Centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Tours, France, dédiée à la prise en charge de patients atteints de maladies cardiaques.



Environ 25 patients ont été programmés pour des interventions, à raison de 5 à 6 opérations par jour, dans le cadre de cette mission qui se déroule du lundi au vendredi.



Le Dr Bouteau Jérémie, cardiologue au CHU de Tours, a rappelé que les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde. Selon lui, cette mission permet à la fois de soigner des cas complexes et de renforcer les capacités des praticiens sénégalais :



« Chaque année, nous constatons des progrès dans les techniques et une meilleure offre de soins », a-t-il souligné, tout en précisant que l’équipe apporte aussi du matériel difficilement accessible sur place.



Le Dr Cheikh Mouhamadou Bamba Diop, cardiologue à l’HOGIP, a salué l’impact de cette coopération, qui bénéficie autant aux patients qu’aux médecins :

