L'Actualité au Sénégal

Concours d’agrégation du CAMES : 86 nouveaux enseignants élevés au rang d’agrégés à Dakar


Samedi 22 Novembre 2025


À Dakar, 86 candidats ont été promus au rang d’agrégés lors du 22ᵉ concours du CAMES en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Une cérémonie marquée par des félicitations officielles et des messages d’encouragement.


Les résultats du 22ᵉ concours d’agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du CAMES ont été rendus publics ce vendredi 21 novembre 2025 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur les 215 candidats en lice, 86 ont été promus au rang d’agrégés, en présence d’universitaires, de représentants institutionnels et de leurs proches.

Représentant le ministre de l’Enseignement supérieur, Moustapha Ndieck Sarré a salué, au nom du ministre Daouda Ngom, l’excellence des lauréats. Il a rappelé que cette distinction récompense de longues années d’efforts, de constance et d’engagement académique. Selon lui, accéder au grade de maître de conférences agrégé signifie rejoindre l’élite scientifique du continent, avec la mission de former les générations à venir et de renforcer le développement interne des États africains.

Le ministre a invité les nouveaux agrégés à relever plusieurs défis : favoriser des recherches de qualité, renforcer l’encadrement des doctorants, stimuler la production scientifique, soutenir les administrations et les entreprises par l’expertise académique, et contribuer à bâtir des sociétés plus équitables et inclusives.

S’adressant aux candidats non admis, Moustapha Ndieck Sarré a encouragé la persévérance. Il a rappelé que ce concours nécessite parfois plusieurs tentatives et que les moments de doute doivent servir de levier pour progresser. Il a également remercié le recteur et les membres du jury pour leur engagement dans la valorisation du savoir.

Parmi les lauréats, Mouhamadou Ba, major de la section d’histoire, du droit et des institutions, est revenu sur la difficulté du concours. Il souligne que la réussite repose en grande partie sur un travail constant, une préparation rigoureuse et l’appui d’une équipe pédagogique expérimentée. Selon lui, cette combinaison d’efforts et de discipline constitue la clé pour avancer et se donner toutes les chances de réussir.



