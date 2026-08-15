Les investigations menées par les policiers ont permis de retrouver plusieurs objets qui seraient issus de vols. Parmi les biens saisis figure notamment un téléphone portable. Un agent de sécurité aurait reconnu son iPhone 11 Pro parmi les appareils retrouvés. Il aurait également désigné deux des suspects comme étant les auteurs présumés de l’agression dont il aurait été victime.





Les enquêteurs ont également découvert une moto de type Beverly qui aurait été signalée volée à Castor. Son propriétaire aurait reconnu le véhicule, apportant ainsi un nouvel élément aux investigations.





Face à ces différents éléments, les trois suspects ont été interpellés puis placés en garde à vue. Ils devront s’expliquer sur leur présence dans le dossier et sur l’origine des différents objets retrouvés.





L’enquête se poursuit afin de déterminer si les suspects pourraient être impliqués dans d’autres agressions ou vols commis dans la capitale. Les enquêteurs cherchent également à déterminer s’il existe d’autres membres susceptibles d’appartenir au même réseau.



Les personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à une éventuelle décision de justice.

