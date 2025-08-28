Grand Gamou 2025 : dispositif exceptionnel des sapeurs-pompiers à Tivaouane et Thiénaba





Dans le cadre de la couverture sécuritaire et médicale du Grand Gamou, organisé du 31 août au 6 septembre 2025, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un important dispositif dans les villes de Tivaouane et Thiénaba, ainsi que sur leurs zones d’intérêt opérationnel.



Un large éventail de missions

Sous la direction du commandant Yatma Dièye, le détachement est chargé d’assurer la prévention et la prévision des risques, la lutte contre les incendies, la gestion des urgences médicales et la protection civile dans les lieux de rassemblement. Le dispositif couvre également les grandes mosquées, les esplanades, les cuisines collectives, les cérémonies officielles et les axes routiers menant vers les villes saintes. Un accent particulier est mis sur la surveillance des sites inondés et la gestion des éventuelles intempéries.



Pour garantir une bonne coordination, un Poste de Commandement Opérationnel mixte a été mis en place à la préfecture de Tivaouane, réunissant gendarmerie, police et sapeurs-pompiers.



Des moyens humains et matériels renforcés

Le détachement engagé compte 550 sapeurs-pompiers, dont 25 officiers, 155 sous-officiers et 370 militaires du rang. Côté logistique, 93 véhicules sont mobilisés, parmi lesquels 14 engins d’incendie, 24 ambulances, 8 véhicules de secours routier, 9 camions-citernes de grande capacité (30 000 litres) et divers engins spécialisés.



Le dispositif est organisé en deux échelons :



le premier couvre directement les villes saintes et leurs zones d’intérêt,

le second sécurise les grands axes routiers menant à Tivaouane et Thiénaba.

Des unités spécialisées en renfort

Plusieurs unités spécifiques sont intégrées à ce dispositif :



la Compagnie Sauvetage-déblaiement , pour intervenir lors d’effondrements ou d’accidents graves,

l’ Unité de Secours d’Urgence Médicale (USUM) , dédiée à la prise en charge rapide des blessés graves,

les Motos d’Intervention Rapide, déployées dans les zones difficiles d’accès ou fortement encombrées.

Grâce à cet important déploiement de moyens humains et matériels, les sapeurs-pompiers entendent garantir la sécurité et la protection des pèlerins tout au long de ce grand événement religieux.



dakaractu

