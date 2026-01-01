Grand Bal : la veste à plus de 2,5 millions FCFA de Youssou Ndour fait le buzz

Cependant, au-delà de la performance scénique, un détail a particulièrement attiré l’attention sur les réseaux sociaux : la tenue vestimentaire de l’artiste.



Pour cette édition du Grand Bal, Youssou Ndour est apparu vêtu d’un costume de la maison de luxe Balmain. La pièce la plus commentée reste sans doute la veste portée par la star sénégalaise.



Il s’agit d’une veste à un bouton en crêpe, avec un col tailleur italien soigneusement brodé de cristaux et de perles, affichant des motifs « Leaves ». Conçue en 100 % viscose et doublée de satin, la pièce allie élégance et raffinement.



Ce qui a véritablement fait réagir les internautes, c’est son prix. Après vérification sur le site officiel de la marque parisienne, la veste est vendue à 3 900 euros, soit environ 2 558 232 francs CFA.



Un montant jugé très élevé par de nombreux internautes, d’autant plus qu’il est hors de portée du Sénégalais moyen. Malgré les débats suscités, cette tenue a contribué à faire parler du Grand Bal bien au-delà de la scène, confirmant une fois de plus que Youssou Ndour ne laisse personne indifférent, aussi bien par sa musique que par son style.

