Gel des importations d’oignon et de pomme de terre : l’UNACOIS Thiès salue une décision favorable aux producteurs





Le vice-président de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS) de Thiès, Aly Ndiaye, a exprimé samedi sa satisfaction à la suite de la décision gouvernementale de suspendre les importations d’oignon et de pomme de terre à partir du 16 janvier 2026, parallèlement au démarrage de la campagne de commercialisation 2025-2026.



Cette mesure a été officialisée par le ministère de l’Industrie et du Commerce à travers une lettre circulaire annonçant à la fois le gel des importations de ces deux produits et le lancement de la saison de commercialisation de la production horticole locale.



« Nous nous réjouissons de cette décision prise par les autorités », a déclaré Aly Ndiaye dans un entretien accordé à l’APS.



Selon lui, cette orientation fait suite à une mission effectuée en décembre dernier dans le Fouta par la Direction de l’horticulture, accompagnée de représentants de l’interprofession pomme de terre, choux et carotte, ainsi que d’organisations de consommateurs. Cette tournée visait à évaluer le niveau de maturité des cultures d’oignon local.



Une seconde mission, menée au début du mois de janvier 2026, a permis de visiter des chambres froides en cours d’installation dans la zone de Sangalkam. Ces infrastructures devraient, d’ici le mois de mars, avoir une capacité de stockage estimée à 20 000 tonnes.



Les participants à cette mission se sont également rendus à Kayar, Mbane et Notto Gouye Diama afin d’apprécier l’état d’avancement des cultures de pomme de terre.



D’après Aly Ndiaye, ces différentes visites ont permis aux autorités de constater que les premières récoltes locales devraient arriver sur le marché en quantité d’ici la fin du mois de février.



Il a précisé que ces constats ont conduit l’Agence de régulation des marchés (ARM) à engager des concertations avec les différents acteurs afin d’évaluer les niveaux de stocks d’oignon et de pomme de terre importés.



À l’issue de ces échanges, l’ARM aurait demandé aux importateurs d’acheminer leurs dernières commandes avant la fin du mois de décembre, au-delà de laquelle les importations seraient suspendues.



Pour accompagner cette campagne, l’ARM a mobilisé un fonds de commercialisation d’un milliard de francs CFA, destiné à soutenir les différents acteurs de la filière. Les prévisions de production pour l’année en cours sont estimées à environ 245 000 tonnes de pomme de terre.



Grâce aux dispositifs de conservation mis en place, le marché devrait être approvisionné de manière régulière, tout en limitant les risques de rupture.



La suspension des importations d’oignon et de pomme de terre sur l’ensemble du territoire national vise à favoriser l’écoulement de la production locale, à stabiliser les prix et à éviter une surabondance de produits importés sur le marché.

