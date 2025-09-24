Menu
L'Actualité au Sénégal

Gaza: un accord pour arrêter les combats est-il proche, comme le clame Donald Trump?


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 11:49


Un État palestinien serait un « suicide national » pour Israël, a jeté le Premier ministre Benyamin Netanyahu l’a dit vendredi 26 septembre à l’Assemblée générale des Nations unies à New York. L’avenir de la Palestine et la guerre à Gaza ont dominé les discours des dirigeants du monde cette semaine et plusieurs initiatives sont dans l’air. Est-ce qu’un accord est encore possible comme l’affirme Donald Trump ?


C’est l’effet domino espéré et le scénario rêvé par la diplomatie française : la reconnaissance de l’État palestinien en début de semaine entraîne d’abord les pays arabes. Les pays arabes entraînent ensuite les États-Unis… Et Donald Trump, enfin, entraîne à son tour Benyamin Netanyahu.
 

On en serait à la dernière étape, avec d’un côté le plan américain pour un cessez-le-feu. Et de l’autre, le plan franco-saoudien sur le jour d’après : « Tout est en train de s’emboîter », veut croire une source diplomatique française, présente à l’ONU.
 

Il reste donc à convaincre Benyamin Netanyahu. Le discours virulent et acide du Premier ministre israélien à la tribune des Nations unies, vendredi 26 septembre, a fait l’effet d’une douche froide. Mais Donald Trump confirme pourtant qu’un accord pour libérer les otages et pour arrêter les combats à Gaza est proche.
 

Tout se jouera donc dans les prochains jours pour savoir si le président américain parvient à convaincre – ou à faire pression – sur son allié israélien. À condition que Donald Trump ne change pas d’avis entre temps.



Lat Soukabé Fall

