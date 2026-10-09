Gassane : un couple, dont une femme enceinte, grièvement blessé lors d’une attaque attribuée à des voleurs de bétail

Les faits rapportés mettent une nouvelle fois en évidence les inquiétudes liées à la sécurité des personnes et des biens dans les zones où l’élevage constitue une activité économique importante.

Une attaque nocturne qui fait deux blessés graves Selon les premières informations rapportées par la presse, l’agression s’est déroulée pendant la nuit, au domicile ou à proximité du lieu de vie du couple, dans le quartier Gassane Centre.



Ousmane Ka et son épouse Coumba Ka auraient été violemment pris à partie par des individus soupçonnés de s’être livrés à une opération de vol de bétail.



Les deux victimes ont été grièvement blessées. La situation de Coumba Ka, dont la grossesse était très avancée au moment des faits, rend cette attaque particulièrement préoccupante.



Les circonstances exactes de l’agression, le nombre d’assaillants et la nature précise des blessures n’ont pas été établis dans les éléments disponibles.

La sécurité du monde rural de nouveau en question Les vols de bétail représentent une menace pour les éleveurs et les familles qui dépendent de cette activité. Au-delà des pertes économiques, certaines opérations de vol peuvent donner lieu à des violences graves lorsque les auteurs présumés rencontrent une résistance ou surprennent les occupants des lieux.

L’attaque signalée à Gassane soulève ainsi des interrogations sur les conditions de protection des populations et la nécessité de prévenir les agressions nocturnes.



L’évolution de l’état de santé des deux victimes, notamment celui de la femme enceinte, constitue un point important de cette affaire.



Les suites de l’enquête devront permettre d’identifier les auteurs présumés et de déterminer les responsabilités. À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas de préciser si des arrestations ont été effectuées.