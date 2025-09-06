Gamou de Ndiassane : Histoire et héritage de Cheikh Bou Kounta et du khalifat Qadiriyya

De Mame Bounama à Cheikhal Bécaye Kounta

Après la disparition du fondateur de la cité religieuse, Mame Bounama Kounta, en 1803, le khalifat des « Akhloul Kountiyou » est transmis à Cheikhal Bécaye Kounta. Ce dernier dirige la communauté pendant 15 ans, étendant l’influence de Ndiassane non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique et dans la diaspora.



Serigne Sidy Lamine Kounta et Serigne Sidy Yakhiya Kounta

À sa mort, Cheikh Sidy Lamine Kounta prend la tête du khalifat pour un règne de 44 ans, marqué par la consolidation de l’enseignement religieux et de la discipline spirituelle au sein de la communauté. Il est ensuite remplacé par El Hadji Mamadou Kounta, père du défunt khalife, qui dirige la communauté pendant deux ans et demi avant de transmettre le khalifat à Serigne Sidy Yakhiya Kounta, qui restera 11 ans et 6 mois à la tête de la Qadiriyya.



Baye Bouh Kounta et El Hadji Mame Bouh Mamadou Kounta

Après Serigne Sidy Yakhiya Kounta, la direction revient à Baye Bouh Kounta, dernier fils de Mame Bounama Kounta, qui dirige la communauté pendant 15 ans. Il cède ensuite la place à El Hadji Mame Bouh Mamadou Kounta, récemment rappelé à Dieu, poursuivant le travail de consolidation spirituelle et éducative de la cité religieuse.



Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, l’actuel Khalife

Aujourd’hui, le khalife des Khadres, Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, fils du premier khalife de Ndiassane, Cheikhal Bécaye Kounta, préside aux destinées de la communauté khadriya. Il veille à perpétuer l’héritage de Cheikh Bou Kounta, en accueillant chaque année des milliers de fidèles à l’occasion du Gamou et en assurant la transmission des enseignements religieux et spirituels de la Qadiriyya.



Une cité cosmopolite et spirituelle

Située à seulement deux kilomètres de Tivaouane, Ndiassane est aujourd’hui un village cosmopolite où convergent les fidèles de toute l’Afrique de l’Ouest. Elle demeure un centre d’enseignement, de spiritualité et de rassemblement pour la communauté musulmane, portant haut l’héritage de Cheikh Bou Kounta et des khalifes qui lui ont succédé.

