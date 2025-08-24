|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025 Foncier au Sénégal : Que s’est-il vraiment passé ? Pour la mémoire collective, le droit à l’information, la transparence, et pour que cela ne se reproduise plus. Par Habib Vitin 22/08/2025 Thiès – Mareyeurs en détresse : Babacar Diop plaide pour l’ouverture urgente du marché au poisson 20/08/2025 Thiès sous tension : meurtres, braquages, drames… le sombre bilan de mi-août 2025 15/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Gamou Tivaouane 2025 : Témoignages forts d’Iran Ndao sur le Khalife et la Bourda
Rédigé le Mercredi 27 Août 2025 à 11:08 | Lu 27 fois Rédigé par Rédaction
Mardi 26 Août 2025 - 20:04 Inondations à Aiglon – Cri de détresse des familles
Samedi 23 Août 2025 - 08:40 Une maison s'effondre à Sampaté à cause des Fortes Pluies
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Le mouvement citoyen "Thiès d’abord", conduit par son président Habib Vitain, poursuit son engagement au service de la jeunesse et des populations locales. Plus de 150 élèves bénéficient actuellement...
Cambriolage au lycée Ndiawdoune de Saint-Louis : du matériel administratif emporté
Rédaction - 06/08/2025 - 0 Commentaire
Tambacounda : un émigré escroqué en tentant de retrouver sa femme disparue
Rédaction - 27/08/2025 - 0 Commentaire
Un émigré a perdu 10 millions FCFA après avoir engagé un faux détective pour retrouver sa femme disparue depuis cinq ans. À Tambacounda, un émigré établi en France a été victime d’une arnaque alors...
Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron discutent du renforcement du partenariat franco-sénégalais
Rédaction - 27/08/2025 - 0 Commentaire
