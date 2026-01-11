|
Le Portail de Thiès sur le Web
Thiès : Lancement Officiel de l’Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs – Une Nouvelle Ère pour la Pensée Africaine Endogène 11/01/2026 Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo 01/01/2026 Mont Rolland : inauguration de cinq salles de classe au lycée grâce à l’appui de la commune et du Conseil départemental 25/12/2025 Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés 24/12/2025 COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025
L'Actualité au Sénégal
Entretien Exclusif avec Habib Diallo Champion d'Afrique
Rédigé le Jeudi 22 Janvier 2026 à 14:23 | Lu 23 fois Rédigé par Rédaction
Actualité à Thiès
Thiès célèbre Habib Diallo
Lat Soukabé Fall - 22/01/2026 - 0 Commentaire
Au lendemain de la victoire historique du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc, la municipalité de Thiès a rendu un hommage appuyé à l’un de ses dignes fils, Habib Diallo,...
Thiès : l’énergie solaire au service de la transformation des produits agricoles
Lat Soukabé Fall - 21/01/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Pêche artisanale : près de 130 000 tonnes débarquées à Thiès en 2025 pour plus de 80 milliards FCFA
Rédaction - 22/01/2026 - 0 Commentaire
En 2025, les débarquements de la pêche artisanale dans la région de Thiès atteignent près de 130 000 tonnes, générant une valeur commerciale dépassant 80 milliards de FCFA. Les débarquements...
Tensions à l’UCAD : heurts entre étudiants et agents de sécurité, un blessé et des dégâts signalés
Rédaction - 22/01/2026 - 0 Commentaire
