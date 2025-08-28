Gamou 2025 : la Police nationale mobilise plus de 3 300 agents et renforce la sécurité à Tivaouane





À la veille du Gamou 2025, prévu à Tivaouane, la Police nationale a présenté, mercredi 3 septembre, le bilan de ses opérations de sécurisation. L’annonce a été faite par la commissaire principale Safiétou Mbaye, cheffe du service régional de sécurité publique de Thiès, lors d’un point de presse.



Selon le rapport communiqué, 197 personnes ont été interpellées, dont 96 pour vérification d’identité, 9 pour vol, 4 pour détention et usage de stupéfiants, et 4 autres pour vol commis la nuit en réunion. En matière de sécurité routière, 16 accidents ont été enregistrés. Par ailleurs, 25 véhicules et 67 motos ont été mis en fourrière, et 498 pièces afférentes à la conduite ont été saisies.



Pour faire face à l’affluence, la Police a mobilisé 3 323 fonctionnaires, tous grades confondus. Sur le plan logistique, 187 véhicules (dont des unités d’intervention et de transport de troupes), 28 motos d’escorte et d’intervention, ainsi que 2 ambulances médicalisées ont été déployés. Deux postes médicaux ont également été installés pour fournir soins et médicaments gratuits aux pèlerins.



La zone de compétence policière a été subdivisée en 10 secteurs, avec l’appui de 6 postes avancés, afin de mieux gérer les flux et de renforcer la couverture sécuritaire. « L’objectif est de couvrir l’ensemble du périmètre sensible et de répondre efficacement aux préoccupations des populations », a indiqué la commissaire Mbaye.



Réaffirmant son engagement, la Police nationale a assuré que les pèlerins peuvent compter sur sa détermination à garantir leur protection, tout en appelant à une collaboration étroite entre fidèles et forces de l’ordre pour la réussite du Gamou.



rts

