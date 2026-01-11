Gambie : un ancien « Jungler » devant la justice, une première historique depuis l’ère Jammeh

Connu pour sa brutalité et présenté par les autorités comme l’un des chefs opérationnels de ce groupe paramilitaire, Sanna Manjang est poursuivi pour deux chefs d’accusation de meurtre. Il avait déjà été inculpé début décembre pour deux autres assassinats, dont celui du journaliste gambien et correspondant de l’AFP, Deyda Hydara, abattu en 2004. Ces derniers dossiers n’ont toutefois pas été évoqués lors de l’audience de ce jeudi.





La justice gambienne examine actuellement son implication présumée dans l’assassinat de Kajali Jammeh, présenté comme un ancien membre des rebelles indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), au Sénégal. Selon l’accusation, Sanna Manjang aurait tué la victime en lui tranchant la gorge, un acte commis avec préméditation.





Il est également accusé du meurtre de Samba Wurry, poignardé à la poitrine. Lors des auditions devant la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRRC), un ancien employé de la résidence présidentielle avait affirmé que Kajali Jammeh avait été décapité par Sanna Manjang.





La prochaine audience est fixée au 9 février. Elle pourrait ouvrir la voie à de nouvelles inculpations pour d’autres crimes commis durant les années de dictature.





Les « Junglers », unité paramilitaire secrète, étaient chargés sous le régime de Yahya Jammeh d’éliminer les opposants, d’intimider les voix critiques et d’exécuter des opérations clandestines. Sanna Manjang était considéré comme l’un de leurs membres les plus violents.





Arrêté fin novembre au Sénégal lors d’une opération conjointe entre les forces de sécurité sénégalaises et gambiennes, il a ensuite été transféré à Banjul, où il est actuellement détenu.





Depuis la chute de Yahya Jammeh, au pouvoir de 1994 à 2017, plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été interpellés et jugés à l’étranger, notamment en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. Ce procès marque toutefois la première fois qu’un ancien « Jungler » est jugé sur le sol gambien, un symbole fort pour les victimes et pour la quête de justice du pays.

