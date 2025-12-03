Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Fusillade terroriste à Bondi Beach : au moins 11 morts lors d’une attaque visant la communauté juive


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 12:29 | Lu 38 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La célèbre plage de Bondi Beach, l’un des sites touristiques les plus fréquentés d’Australie, a été le théâtre d’une attaque d’une violence inouïe dimanche 14 décembre. Deux hommes vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques ont ouvert le feu depuis un pont surplombant la plage, bondée de touristes, de nageurs et de surfeurs en plein week-end.


Fusillade terroriste à Bondi Beach : au moins 11 morts lors d’une attaque visant la communauté juive

Selon la police, au moins 11 personnes ont été tuées, dont l’un des deux assaillants. Le second tireur a été interpellé et se trouve dans un état critique. Vingt-neuf personnes ont été blessées, parmi lesquelles deux policiers.

Des images tournées par un touriste présent sur place montrent deux hommes tirant en rafales depuis un point surélevé, semant la panique sur la plage. Les autorités ont rapidement bouclé la zone et appelé la population à rester à l’écart, précisant par la suite qu’il n’y avait plus de menace active.

Une attaque ciblée en plein Hanoukka

Les autorités australiennes ont rapidement qualifié l’attaque d’acte terroriste. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns, a affirmé que la fusillade visait la communauté juive de Sydney, survenue le premier jour de Hanoukka.

Un événement intitulé « Chanuka by the Sea 2025 », organisé par le centre juif Chabad de Bondi, devait se tenir à proximité de l’aire de jeux pour enfants de la plage au moment de l’attaque. La police a par ailleurs indiqué avoir découvert un engin explosif artisanal dans un véhicule lié à l’assaillant décédé.

Choc national et hommage aux héros

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a fait part de son émotion face à des scènes « choquantes et bouleversantes ». Il a salué le courage de plusieurs civils qui ont tenté de neutraliser les tireurs à mains nues, soulignant que leur bravoure avait permis de sauver des vies.

« Nous avons vu aujourd’hui des Australiens courir vers le danger pour aider les autres. Ce sont des héros », a-t-il déclaré.

Vives réactions internationales

L’attaque a suscité une vague d’indignation à travers le monde. Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé une « attaque cruelle contre des Juifs », tandis que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a directement mis en cause la politique australienne, l’accusant d’avoir alimenté l’antisémitisme après la décision de Canberra de reconnaître un État palestinien.

Plusieurs dirigeants internationaux, dont Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz, ont exprimé leur solidarité avec l’Australie et la communauté juive.

En Australie même, le Conseil national des imams a fermement condamné l’attaque, appelant à l’unité et à la solidarité entre les communautés.

Un climat de tensions persistantes

Cette attaque survient dans un contexte de multiplication d’actes antisémites en Australie depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Les autorités australiennes avaient récemment accusé l’Iran d’être impliqué dans certaines de ces actions, sans qu’elles aient jusqu’alors fait de victimes.

L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des responsabilités et les éventuelles ramifications de cette attaque qui a plongé l’Australie dans la stupeur.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Mobilisation à Thiès : les employés des chemins de fer redonnent éclat à la gare

Lat Soukabé Fall - 12/12/2025 - 0 Commentaire
Mobilisation à Thiès : les employés des chemins de fer redonnent éclat à la gare
Ce vendredi, les Chemins de fer de Thiès ont été le théâtre d’une journée de nettoyage exceptionnelle, mobilisant l’ensemble du personnel de la gare et des équipes de maintenance. Dès les premières...

Actualités

Guet Ndar : les deux pirogues portées disparues retrouvées, tous les pêcheurs sains et saufs après plus de dix jours d’angoisse

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
Guet Ndar : les deux pirogues portées disparues retrouvées, tous les pêcheurs sains et saufs après plus de dix jours d’angoisse
Après plus de dix jours d’une inquiétude intense, la population de Guet Ndar peut enfin pousser un soupir de soulagement. Les deux pirogues signalées disparues en mer ont été retrouvées et l’ensemble...

L’armée démantèle un nouveau site d’orpaillage clandestin à Sabadola

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
L’armée démantèle un nouveau site d’orpaillage clandestin à Sabadola
L’armée sénégalaise poursuit son offensive contre l’orpaillage clandestin dans les zones minières du pays. Après une opération réussie menée récemment à Ségoto, dans le département de Saraya, sur la...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags