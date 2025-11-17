Menu
L'Actualité au Sénégal

Forte progression des recettes fiscales au troisième trimestre 2025


Les recettes fiscales enregistrent une nette avancée au troisième trimestre 2025, avec des performances remarquables sur les impôts directs et une croissance soutenue des ressources internes.


Le troisième trimestre 2025 confirme une évolution positive des recettes publiques, portée surtout par la bonne tenue des impôts directs. Sur les neuf premiers mois de l’année, ces derniers ont généré 1 172 milliards de F CFA, soit 81,9 % de l’objectif annuel de 1 430,4 milliards, un niveau qui dépasse les projections établies par les autorités.

En additionnant l’ensemble des recettes fiscales, le montant cumulé atteint 2 987,9 milliards de F CFA, représentant 72,9 % de la cible fixée pour 2025. Ce volume traduit une hausse de 211,1 milliards (+7,6 %) par rapport à la même période en 2024, illustrant une mobilisation interne toujours dynamique.

Par catégorie, l’impôt sur les sociétés se démarque particulièrement. Avec 432,9 milliards encaissés pour une prévision de 429,9 milliards, il affiche un taux d’exécution de 100,7 %, performance qualifiée d’exceptionnelle dans le rapport.

L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières connaît également une évolution remarquable. Les encaissements atteignent 111,5 milliards pour une cible annuelle de 86,6 milliards, soit un taux de 128,7 %, le plus élevé parmi les impôts directs.

À l’inverse, l’impôt sur le revenu classique progresse à un rythme plus lent, avec 578,1 milliards mobilisés, correspondant à 68,1 % de la cible annuelle. La taxe sur la plus-value immobilière reste le poste le moins avancé, avec un taux d’exécution de 57,1 % à fin septembre.

Du côté des impôts indirects — dominés par les taxes sur les biens et services, dont la TVA — les recettes atteignent 1 661,2 milliards de F CFA, soit 67,2 % de l’objectif annuel. Ce résultat marque une progression de 86,1 milliards (+5,5 %) par rapport à l’année précédente.

Selon le rapport, cette amélioration des recettes indirectes est notamment soutenue par la taxe spéciale sur le ciment et par celle appliquée aux contrats d’assurance, qui ont contribué à renforcer leur dynamique.



