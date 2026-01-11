Finale historique : Les Lions veulent gagner sur le terrain, pas dans les poches

Rédigé le Vendredi 16 Janvier 2026 à 16:25 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

À quelques jours de la finale de la CAN 2025, les joueurs sénégalais ont choisi un geste symbolique fort pour affirmer leur engagement envers le fair-play. Sur des photos partagées, ils montrent leurs poches vides, envoyant un message clair : ils n’ont pas les moyens, et surtout aucune intention, de corrompre un arbitre. Leur objectif est simple et ambitieux : gagner par mérite et talent.



Cette finale s’annonce ainsi comme un duel sur deux fronts : sur le terrain, où les Lions veulent démontrer leur supériorité sportive, et dans les gradins, où l’accès au match devient un enjeu économique. Le geste des joueurs sénégalais illustre une volonté de préserver l’éthique sportive, tout en mettant en lumière les inégalités liées à la billetterie et à la revente. La CAN 2025 promet donc un spectacle intense, où la passion, l’honneur et le mérite seront au cœur de la compétition. Beaucoup de Sénégalais présents au Maroc envisagent désormais de retourner au Sénégal pour suivre le match, frustrés par cette situation. Si les Lions affichent leur intégrité sur le terrain, l’accès à la finale pose déjà problème pour de nombreux supporters sénégalais. En effet, tous les billets ont été achetés par des supporters marocains, et les prix de revente sur le marché secondaire sont extrêmement élevés.