Finale CAN 2025 : la CAF statue en faveur du Maroc après un recours

La Confédération africaine de football (CAF) a tranché sur la finale de la CAN 2025 en faveur du Maroc, à l’issue d’une procédure en appel introduite par la Fédération royale marocaine de football.

Dans un communiqué, l’instance indique que son jury d’appel a déclaré l’équipe du Sénégal forfait, homologuant ainsi le résultat du match sur le score de 3-0 en faveur de la sélection marocaine. Cette décision s’appuie sur les dispositions des articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

Réuni mardi pour examiner le dossier, le jury a jugé le recours marocain recevable et fondé. Par conséquent, la décision initiale rendue par le jury disciplinaire de la CAF a été annulée.

Selon les conclusions du jury d’appel, le comportement reproché à l’équipe sénégalaise entre dans le champ d’application des articles évoqués, ce qui justifie la validation de la réserve déposée par la partie marocaine.

Cette décision a rapidement provoqué de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où plusieurs observateurs ont exprimé leur étonnement face à ce revirement.

À ce stade, la Fédération sénégalaise de football ne s’est pas encore exprimée sur cette situation.