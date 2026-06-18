Filière anacarde : un prélèvement de 20 FCFA par kilogramme de noix de cajou exportée à l’étude

Le ministère de l’Industrie et du Commerce envisage la mise en place d’un prélèvement de 20 francs CFA sur chaque kilogramme de noix de cajou exportée à l’état brut. Cette contribution aurait pour unique objectif d’alimenter un fonds d’appui destiné au développement de la filière anacarde, au profit de l’ensemble de ses acteurs.

L’annonce a été faite par le secrétaire général du ministère, Seydina Ababacar Ndiaye, à l’issue d’une réunion consacrée à la filière, organisée le mardi 16 juin à Ziguinchor.

Au cours des échanges, deux approches différentes ont été proposées. Une partie des producteurs et des industriels a plaidé pour une application immédiate du prélèvement, estimant qu’elle permettrait de rendre rapidement opérationnel le fonds d’appui et de soutenir le développement de la filière.

À l’inverse, d’autres participants ont recommandé de reporter l’entrée en vigueur de cette mesure à l’année prochaine. Selon eux, il est nécessaire de finaliser au préalable les aspects pratiques, organisationnels et techniques indispensables à sa mise en œuvre.

Face à ces avis divergents, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a indiqué qu’il ne souhaitait pas prendre de décision unilatérale. Il a insisté sur la nécessité de parvenir à un consensus entre les différents acteurs afin que la mesure soit comprise, acceptée et partagée par tous.

Le ministre a ainsi invité les parties prenantes à poursuivre les concertations pour définir une position commune sur les modalités d’application et le calendrier de mise en œuvre du prélèvement.

Dans cette perspective, le gouverneur de Ziguinchor a été chargé d’approfondir les discussions avec l’ensemble des acteurs de la filière. Sa mission consistera à élaborer une feuille de route claire et détaillée pour l’application du prélèvement de 20 francs CFA destiné à financer le fonds d’appui.

Ces travaux devront être conduits dans le cadre d’un comité restreint régional, conformément aux recommandations formulées lors de la réunion.

Selon le secrétaire général du ministère, cette démarche traduit la volonté du ministre de privilégier le dialogue, la transparence et la recherche d’un compromis dans l’intérêt de la filière anacarde et de tous les professionnels qui en vivent.

Une part importante des exportations sénégalaises de noix de cajou provient de la région de Ziguinchor, principal bassin de production du pays.