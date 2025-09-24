Fièvre de la vallée du Rift : le ministre de la Santé présente le plan de riposte à Matam

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a présenté à Matam le plan national de riposte et de lutte contre la fièvre de la vallée du Rift, reposant sur une stratégie du “tir groupé”. Ce dispositif intègre la prise en charge médicale, la vaccination, la communication, la sensibilisation et l’engagement communautaire.



Lors d’une réunion du Comité régional de développement (CRD), le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance communautaire afin de détecter rapidement les cas suspects et d’intensifier la lutte anti-vectorielle.



“Il faut identifier les gîtes larvaires, dormir sous des moustiquaires imprégnées et utiliser des répulsifs pour le bétail”, a-t-il recommandé.



M. Sy a aussi annoncé la préparation des hôpitaux et centres de santé à recevoir les cas graves en l’absence de centre de traitement spécialisé. Il a par ailleurs préconisé la vaccination du bétail, principal réservoir du virus, et rappelé l’importance d’une communication de proximité pour sensibiliser la population sur les modes de transmission et la prévention.

