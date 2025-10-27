Fièvre de la Vallée du Rift à Fatick : 11 patients guéris sur 18 cas enregistrés





La région de Fatick enregistre une évolution positive dans la gestion de la fièvre de la Vallée du Rift. Sur les 18 cas confirmés, 11 patients sont désormais guéris, a annoncé la gouverneure Ngoné Cissé, vendredi, lors d’un comité régional de développement (CRD).



Selon l’autorité administrative, cinq autres malades sont encore sous traitement, tandis qu’un cas grave reste en observation. Depuis la détection du premier cas confirmé le 8 octobre au poste de santé de Ndiaye-Ndiaye, deux décès ont été enregistrés.



Mme Cissé a précisé qu’un système de gestion de l’incident a été mis en place afin de définir les rôles, les responsabilités et de coordonner la réponse à l’épidémie.



« Il y a une bonne organisation des acteurs sur le terrain, ce qui rend la perspective encourageante pour la prise en charge des cas », a-t-elle souligné, tout en précisant que six des huit districts sanitaires de la région sont actuellement touchés.



Abordant la divagation des animaux dans les rues de la commune, la gouverneure a informé que la mairie a été saisie pour prendre les dispositions nécessaires.

« Nous n’avons pas encore de fourrière, mais des mesures sont en cours pour trouver des solutions adaptées », a-t-elle ajouté.

