Lancement du projet « WAAJAL XALE YI » : l’armée et l’éducation unies pour renforcer la citoyenneté des jeunes





Le Sénégal s’apprête à franchir un nouveau cap dans la promotion de la citoyenneté et de l’esprit civique auprès de sa jeunesse. Les 23 et 24 octobre 2025 verront le lancement officiel du projet « WAAJAL XALE YI », une initiative conjointe du Ministère des Forces armées et du Ministère de l’Éducation nationale.



Ce programme novateur s’inscrit dans la logique du concept « Armée-Nation », visant à renforcer le lien entre les forces armées et les jeunes générations. Destiné principalement aux élèves des lycées, il ambitionne de développer chez eux le sens du devoir, de la solidarité et de l’engagement citoyen.



Le projet proposera diverses activités : travaux d’intérêt général, marches citoyennes, formations civiques et campagnes de sensibilisation sur des thèmes tels que la lutte contre l’émigration irrégulière, la protection de l’environnement et la contribution au développement local.



La phase pilote, prévue sur tout le territoire national, impliquera plusieurs lycées répartis dans les zones militaires du pays : John Fitzgerald Kennedy, Seydina Limamoulaye et Abdoulaye Sadji à Dakar, Ameth Fall à Saint-Louis, Malick Sall à Louga, Valdiodio Ndiaye à Kaolack, Coumba Ndoffène Diouf à Fatick, ainsi que d’autres établissements dans les régions de Matam, Kédougou, Ziguinchor, Kolda, Thiès et Diourbel.



Cette première étape, programmée jusqu’au 15 décembre 2025, sera coordonnée localement par les zones militaires en partenariat avec les autorités académiques et territoriales. À travers « WAAJAL XALE YI », l’armée et le système éducatif unissent leurs forces pour former une jeunesse responsable, solidaire et pleinement engagée dans la construction d’un Sénégal durable.





rts

