« Jappandal Liggeey ak Dekkuway » : Quand le Bien-être des Sénégalais Devient un Projet Participatif et International

La plateforme ''JAPANDAL'' regroupe déjà plusieurs services financiers clés :

JAPANDAL CREDIT : un service de crédit simplifié permettant aux citoyens, surtout les femmes et les jeunes entrepreneurs, de financer leurs projets et activités génératrices de revenus.

JAPANDAL TRANSFERT : un système de transfert d’argent sécurisé et rapide, national et international, facilitant la circulation de fonds pour les familles et les travailleurs migrants.

Ces services sont conçus pour faciliter l’accès aux finances, renforcer la confiance des citoyens envers les institutions financières et promouvoir l’inclusion économique.





L’un des aspects les plus innovants du projet est que les membres de la plateforme deviennent actionnaires. Chaque utilisateur peut acquérir des parts proportionnelles à sa participation dans les services de la plateforme. Les revenus générés, qu’ils proviennent des crédits ou des transferts, sont centralisés et gérés par un G.I.E (Groupement d’Intérêt Économique).



Cette organisation permet :



Une redistribution équitable des revenus aux membres-actionnaires.

Une gestion transparente et responsable des fonds.

Une implication directe des citoyens dans le succès économique de la plateforme.

Pour garantir l’efficacité et la portée sociale du projet, des relais communautaires sont mobilisés dans toutes les régions :



Sensibilisation aux services financiers et sociaux disponibles.

Accompagnement des membres dans l’utilisation des services ''JAPANDAL''.

Collecte des besoins et retour d’expérience pour améliorer continuellement le projet.

Ces relais sont le pont entre la plateforme et les citoyens, assurant que le projet bénéficie réellement aux populations, surtout aux femmes et aux jeunes.



« Jappandal Liggeey ak Dekkuway » ne se limite pas au Sénégal. Grâce à des partenariats solides avec des organisations internationales et des institutions financières, le projet vise à :



Échanger des expériences et bonnes pratiques avec d’autres pays.

Accéder à des financements internationaux pour renforcer l’impact.

Déployer un modèle de développement durable et inclusif à l’échelle africaine.

En combinant autonomisation économique, inclusion financière, et participation citoyenne, le projet crée un cercle vertueux :



Les citoyens bénéficient directement des services et des revenus.

Les femmes et les jeunes sont encouragés à entreprendre et à s’émanciper.

Les communautés locales gagnent en cohésion sociale et en prospérité.

En somme, « Jappandal Liggeey ak Dekkuway » transforme l’idée de bien-être social en action concrète et participative, où chaque membre devient acteur de son propre développement.

